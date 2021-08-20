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Президент Украины Зеленский поучаствовал в челлендже и 30 раз отжался в вышиванке

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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в челендже "Здоровая Украина", где участники должны надеть вышиванку (национальную одежду) и 30 раз выполнить любимое физическое упражнение.

Глава государства на камеру отправился 30 раз отжался на брусьях и передал "эстафету" олимпийскому чемпиону по прыжкам с шестом, главе Национального олимпийского комитета страны Сергею Бубке.

Некоторые пользователи социальных сетей положительно отнеслись к ролику, похвалили Зеленского и признались, что рады иметь такого спортивного президента. а другие воспользовались возможность и предложили главе государства поучаствовать в челендже "по снижению квартплаты".

Видео: Telegram / Политика Страны

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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