Пресс-секретарь Выборгского замка поделилась подробностями проведения Рыцарского турнира

Ежегодный рыцарский турнир прошел в Выборгском замке 9 марта. В этот день замок посетили около 350 зрителей, а сильнейшим воином стал Баклер Великолепный. Об этом рассказала пресс-секретарь музея Анна Авдюкова.
Всего в турнире участвовали четыре человека из Выборгского замка и трое реконструкторов из Санкт-Петербурга. Сетка состояла из 20 непостановочных боев. Хоть бои и не носили соревновательный характер, "суд прекрасных дам" сочла Баклера Великолепного сильнейшим воином.
Рыцари дрались за престиж и сердца прекрасных дам. До турнира 15 случайным девушкам из толпы выдали розы. Они могли отдать предпочтение кому угодно. И выборгский Баклер стал рекордсменом по количеству цветов. А всего за боями наблюдали около 350 взрослых и детей.
сказала Анна Авдюкова
Традиции вручать воинам призы зародилась еще в средневековье. Однако в то время дамы одаривали рыцарей предметами одежды.
День закончился пиротехническим шоу "Чумного доктора". Оно продолжалось около десяти минут. Сами бои шли около полутора часов.
Это не такое масштабное мероприятие. Поэтому больших туристических групп не было, только индивидуальные гости.
заключила Анна
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