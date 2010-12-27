Пресс-секретарь Выборгского замка поделилась подробностями проведения Рыцарского турнира

Всего в турнире участвовали четыре человека из Выборгского замка и трое реконструкторов из Санкт-Петербурга.

Ежегодный рыцарский турнир прошел в Выборгском замке 9 марта. В этот день замок посетили около 350 зрителей, а сильнейшим воином стал Баклер Великолепный. Об этом рассказала пресс-секретарь музея Анна Авдюкова.

Всего в турнире участвовали четыре человека из Выборгского замка и трое реконструкторов из Санкт-Петербурга. Сетка состояла из 20 непостановочных боев. Хоть бои и не носили соревновательный характер, "суд прекрасных дам" сочла Баклера Великолепного сильнейшим воином.

Рыцари дрались за престиж и сердца прекрасных дам. До турнира 15 случайным девушкам из толпы выдали розы. Они могли отдать предпочтение кому угодно. И выборгский Баклер стал рекордсменом по количеству цветов. А всего за боями наблюдали около 350 взрослых и детей. сказала Анна Авдюкова

Традиции вручать воинам призы зародилась еще в средневековье. Однако в то время дамы одаривали рыцарей предметами одежды.

День закончился пиротехническим шоу "Чумного доктора". Оно продолжалось около десяти минут. Сами бои шли около полутора часов.