Пресс-секретаря Полтавченко повысили до замглавы администрации губернатора

Начальник управления информации Смольного и пресс-секретарь Георгия Полтавченко Андрей Кибитов стал заместителем руководителя администрации губернатора Петербурга.

Пресс-секретарь губернатора Георгия Полтавченко и начальник управления информации Смольного Андрей Кибитов получил повышение по службе. Теперь он занимает должность заместителя руководителя администрации губернатора Петербурга. Новый пост он занимает с 1 октября.

Вступление в новую должность Кибитов сам подтвердил "Фонтанке" во вторник, 3 октября. После назначения он сохранил все свои должности, а также по-прежнему возглавляет совет директоров телеканала "Санкт-Петербург".

Заместителем главы администрации раньше был руководитель комитета по взаимодействию с районными и муниципальными властями Игорь Князев. Но летом ведомство переименовали комитет по территориальной политике и сделали самостоятельным.

Фото: Администрация Петербурга