Self Made Awards: в Петербурге наградили лучших бизнесменов

В Петербурге наградили лучших представителей бизнеса, искусства, телевидения и спорта.

Премия Self Made Awards проходит в Петербурге уже в пятый раз.Изначально, премия подразумевалась как мужская, но со временем и женщин решили награждать престижной наградой. В этом году организаторы решили и вовсе объединить лучших мужчин и женщин.

В этот день среди гостей можно было встретить Милану Кержакову и Наталью Тюльпанову, актрису Карину Разумовскую, певицу Настасью.

Лауреатами юбилейной премии стали:

- В номинации благотворительность - благотворительный фонд Александра Кержакова "Звезды детям"

- Звания "Лучший свадебный дизайнер" была удостоена Ульяна Скопинова

- В номинации "Лучшая кондитерская" победила арт-кондитерская Сергея Магаева

- "Лучшим центром эстетической стоматологии" стала "Студия красивых улыбок" Екатерины Хомич

- "Лучшим центром красоты и здоровья" стала студия красоты Versalles

- "За инновационные разработки в сфере товаров для детей" премию получила компания "Днем и Ночью"

- "Ведущее охранно-пожарное предприятие" торговый дом "Инкор-Трейд"

- "За вклад в возрождение русских традиций" был награжден бренд "Патриотика"

- "Лучшая фото и видеостудия" - студия Александра Беляева

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Петр Кудряшов