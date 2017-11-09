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Self Made Awards: в Петербурге наградили лучших бизнесменов

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В Петербурге наградили лучших представителей бизнеса, искусства, телевидения и спорта.

Премия Self Made Awards проходит в Петербурге уже в пятый раз.Изначально, премия подразумевалась как мужская, но со временем и женщин решили награждать престижной наградой. В этом году организаторы решили и вовсе объединить лучших мужчин и женщин.

В этот день среди гостей можно было встретить Милану Кержакову и Наталью Тюльпанову, актрису Карину Разумовскую, певицу Настасью. 

Лауреатами юбилейной премии стали:
 
- В номинации благотворительность -  благотворительный фонд Александра Кержакова "Звезды детям"
- Звания "Лучший свадебный дизайнер" была удостоена Ульяна Скопинова
- В номинации "Лучшая кондитерская" победила арт-кондитерская Сергея Магаева
- "Лучшим центром эстетической стоматологии" стала "Студия красивых улыбок" Екатерины Хомич
- "Лучшим центром красоты и здоровья" стала студия красоты Versalles
- "За инновационные разработки в сфере товаров для детей" премию получила компания "Днем и Ночью"
- "Ведущее охранно-пожарное предприятие" торговый дом "Инкор-Трейд"
- "За вклад в возрождение русских традиций" был награжден бренд "Патриотика"
- "Лучшая фото и видеостудия" - студия Александра Беляева
 
Видео и фото - PiterTV
Вера Иптышева, Петр Кудряшов 
Теги: self made awards
Категории: Новости СПб

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