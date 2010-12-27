Премьерный показ комедии "Холоп"

Представят новый фильм режиссер Клим Шипенко и актер Кирилл Нагиев.

Режиссер Клим Шипенко и актер Кирилл Нагиев готовятся представить петербуржцам комедию "Холоп" (12+) на премьерном показе. Это история эгоистичного мажора Гриши, который однажды попадает в аварию и приходит в себя в 1860 году в барской усадьбе. И превращается в простого холопа. В этом мире ни связи, ни связей, ни смартфонов, а вокруг – одни крепостные. Грише предстоит через многое пройти, чтобы из наглого богача стать человеком, умеющего ценить простые вещи, дружбу и любовь.

В ролях: Милош Бикович, Александра Бортич, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Олег Комаров, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев, Софья Зайка, Азамат Мусагалиев, Андрей Малахов, Рома Жёлудь и другие.

О проекте я узнал года 1,5 назад. Мой продюсер и партнер Эдуард Илоян посоветовал обратить на него внимание, он хотел, чтобы я снимал картину. Концепт меня заинтересовал: как молодого человека пытаются перевоспитать весьма необычным и даже радикальным способом. Я такого раньше не видел, мне это очень понравилось. К тому же я еще не пробовал себя в комедии в чистой форме, и сценарий показался мне подходящим для дебюта в жанре. Тем более, я оказался в замечательной компании – с лучшими авторами Comedy Club, с продюсерской командой Yellow, Black & White, – рассказал Клим Шипенко.

"В один прекрасный день, рано утром, когда я был в Петербурге, мне позвонили от Клима и спросили, могу ли я в этот же день приехать на пробы. И вечером я уже был в Москве. Сразу же прошел пробы и на следующий день стал сниматься в фильме, чему я был несказанно рад. На площадке было очень интересно, с ребятами мы подружились сразу и до сих поддерживаем связь. Для роли мне пришлось учиться скакать на коне. Я каждый день подкармливал его, чтобы он ко мне привык. Приносил ему яблочки, и в итоге конь стал ко мне добрее". – признался Кирилл Нагиев

Цена: от 330 рублей

Место: кинотеатр "Формула Кино Галерея". Начало сеанса в 20:15

Фото: предоставлено организаторами