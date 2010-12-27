"Симфонический марафон". Произведения Франца Шуберта

Семичасовой поток музыки.

Петербургский симфонический оркестр под управлением народного артиста России Сергея Стадлера решил пойти на рекорд. Коллектив удивит зрителей семичасовым "Симфоническим марафоном".

Герой вечер – Франц Шуберт со своими великими произведениями под каждый этап жизни композитора.

Традиция музыкального марафона живет с 2014 года. Прошлогодний многочасовой концерт даже стал рекордом России.

Длинное выступление проходит в формате нескольких концертных сессий, продолжительность каждой из них варьируется. Зритель может выслушать весь марафон без пауз, а может покидать зал и возвращаться туда по желанию.

Адрес: Академическая Капелла Петербурга, наб. реки Мойки, 20

Цена: 600 рублей

Фото: пресс-служба концерта