"Симфонический марафон". Произведения Франца Шуберта

Петербургский симфонический оркестр под управлением народного артиста России Сергея Стадлера решил пойти на рекорд. Коллектив удивит зрителей семичасовым "Симфоническим марафоном".
Герой вечер – Франц Шуберт со своими великими произведениями под каждый этап жизни композитора.
Традиция музыкального марафона живет с 2014 года. Прошлогодний многочасовой концерт даже стал рекордом России.
Длинное выступление проходит в формате нескольких концертных сессий, продолжительность каждой из них варьируется. Зритель может выслушать весь марафон без пауз, а может покидать зал и возвращаться туда по желанию.
Адрес: Академическая Капелла Петербурга, наб. реки Мойки, 20
Цена: 600 рублей
Фото: пресс-служба концерта
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