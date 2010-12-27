Предпремьерный показ фильма "Дикая лига"

События разворачиваются в Москве начала XX века.

В киноцентре "Родина" пройдет предпремьерный показ экшн-драмы "Дикая лига". Фильм основан на реальных событиях начала XX века.

Герой Владимира Яглыча Варлам покинул родные края и оставил позади старую жизнь бурлака ради личного счастья. Для того, чтобы заработать денег в столице, он участвует в драке "стенка - на - стенку". На состязании его замечает англичанин и предлагает попробовать себя в профессиональном футболе.

Варлам вместе с фабрикантом Родионом Балашовым создает первую народную команду и доказывает, что русский человек может справиться со всем.

Режиссеры картины - Арт Арт Камачо и Андрей Богатырев. В фильме снялись Олеся Судзиловская, Иван Охлобыстин, Уильям Шокли, Евгений Коряковский, Дмитрий Назаров и другие.

Место: киноцентр "Родина" (Караванная улица,12)

Цена: 300 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: скрин из видео / rodinakino.ru