Премьера фильма "Давай разведемся"

Развод может быть не только трагедией, но и комедией.

В Петербурге состоится премьера российского фильма режиссера Анны Пармас "Давай разведемся". Картина стала лучшей кинолетной по мнению зрителей 30-го "Кинотавра".

В фильме сыграли Анна Михалкова, Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров, Надежда Маркина, Анна Рыцарева, Сергей Рост и другие. Режиссер призналась, что давно хотела снять комедию про развод и показать, что это не так страшно.

От героини Анны Михалковой Маши уходит муж и женщина начинает борьбу за своего неверного супруга. Ее соперницей становится фитнес-тренер Оксана, которая моложе главной героини на десять лет. С другой стороны, на стороне жены - богатый жизненный опыт и двое маленьких детей. В борьбе за мужа она готова использовать даже потусторонние силы.

Место: Потемкинская улица, 4

Возрастное ограничение: 12+

Фото: скрин из трейлера / YouTube