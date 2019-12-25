Премьера "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном отложена на четыре месяца

Студия планировала выпустить картину летом 2021 года.

Студия Warner Bros. перенесла премьеру нового "Бэтмана" режиссера Мэтта Ривза на 1 октября 2021 года. Об этом сообщили в самой компании.

Такое решение руководство Warner Bros. приняло в связи со вспышкой в Европе пандемии коронавируса и переноса съемок.

Главную роль в новом фильме исполнит знаменитый британский актер Роберт Паттинсон. Сюжет охватит период становления Темного рыцаря. В этот раз Бэтмену будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником. Премьера намечена на 2021 год.

Кроме Паттинсона в фильме снимутся Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано, Колин Фаррелл, Питер Сарсгаарда и другие актеры.

Видео: Youtube/ CineNews, Smasher, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon