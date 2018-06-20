Премьера фильма "Синонимы"

В фильме сочетаются отличная игра Тома Мерсье, Луиз Шевильот и Кантена Дольмера, пронзительность личного высказывания в сочетании с общечеловеческими проблемами. Всё это вместе делает из картины шедевр. Главный герой Йоав демобилизуется из израильской армии и сразу же отправляется в Париж. Он ночует в заброшенной квартире, в которой его тут же грабят. Его "усыновляет" соседская парочка, одевает в модную одежду и покупает айфон.
Место: Шоу-пространство "Ленинград Центр" (ул. Потёмкинская, д. 4)
Цена: 750 рублей
Возрастное ограничение: 18+
Фото: скриншот
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