Премьера фильма "Синонимы"

Триумфатор Берлинского кинофестиваля наконец-то выходит в российский прокат.

В фильме сочетаются отличная игра Тома Мерсье, Луиз Шевильот и Кантена Дольмера, пронзительность личного высказывания в сочетании с общечеловеческими проблемами. Всё это вместе делает из картины шедевр. Главный герой Йоав демобилизуется из израильской армии и сразу же отправляется в Париж. Он ночует в заброшенной квартире, в которой его тут же грабят. Его "усыновляет" соседская парочка, одевает в модную одежду и покупает айфон.

Место: Шоу-пространство "Ленинград Центр" (ул. Потёмкинская, д. 4)

Цена: 750 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: скриншот