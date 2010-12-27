Представление братьев Запашных "ЭпиЦЕНТР мира"

Зрители попадут в разные страны и культуры.

Постановка "ЭпиЦЕНТР мира" раскрывает национальные особенности разных стран и переносит зрителей в разные части света. Артисты делают это с помощью исполнения разных цирковых жанров, ярких костюмов и разных животных. В представлении поднимаются темы дружбы, любви, толерантности и согласия между людьми. Зрители увидят акробатические, музыкальные номера, трюки с животными.

Место: Большой Санкт-Петербургский цирк (наб. Фонтанки, д.3а)

Цена: от 600 рублей

Продолжительность: 2,5 часа

Фото: circus.spb.ru