Представлены беспроводные наушники Nothing Ear 1 с прозрачным корпусом

Их стоимость в США составляет 99 долларов.

Компания Nothing представила беспроводные наушники Nothing Ear 1 с частично прозрачным корпусом и полностью прозрачным зарядным кейсом.

Стоимость наушников в США равняется 99 долларам, а в Европе – 99 евро. Особенность наушников, помимо дизайна, в активном шумоподавлении. Девайс можно заряжать беспроводным способом, наушники поддерживают и проводную зарядку.

Наушники Nothing Ear 1 обладают сертификатом защиты от влаги и пота уровня IPX4, сенсорными датчиками для управления. Наушники совместимы с устройствами Android 5.1 и iOS 11 и выше.

В свободной продаже Nothing Ear 1 появятся уже 17 августа, а лимитированная партия станет дсоутпна 31 июля.

Видео: Youtube/Nothing