Представители ЖКХ проверили выполнение работ по капитальному ремонту домов

В Выборге состоялась встреча областного комитета по ЖКХ с подрядчиками. В ходе встречи представители капремонта проверили выполнение работ по 6 адресам: Ленинградский проспект 31, Ленинградское шоссе 1, Суворова 25, проспект Ленина 6, 18 и 20

Одним из самых проблемных был дом на Ленинградском проспекте 31, здесь поменяли отопительные системы и полностью переделали фасад и кровлю.

При обследовании 8 домов в Выборге выяснилось, что у них очень плохое состояние фундамента, и если мы сейчас их не сделаем, все наши уже сделанные фасады станут бесполезной работой. Поэтому сейчас мы совместно с администрацией проводим общую работу по этому ремонту. Екатерина Кайянен, первый заместитель председателя комитета по ЖКХ ЛО

На следующий год в Выборге запланированы проектные работы еще по 10 домам-памятникам культурного наследия.

Видео: Piter.tv