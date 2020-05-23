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Представители Украины не пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму

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На заседании по видеосвязи присутствовали представители полуострова.

Дипломаты Украины, Великобритании, США и Эстонии не приняли участие в заседании Совбеза ООН, которое было посвящено ситуации в Крыму. Инициатором заседания выступила Москва, сообщили в российском постпредстве.

Отечественные дипломаты выразили сожаление, что украинские и западные политики не стали участвовать в заседании 21 мая. По мнению представителей РФ, они таким образам показали истинное отношение к крымчанам, о которых часто говорят. 

Отмечается, что на заседании по видеосвязи присутствовали представители полуострова. Они развеяли заявления о нарушениях прав человека и притеснениях нацменьшинств в Крыму. Также предполагалось, что представители Украины вступят с жителями Крыма в диалог. 

Напомним, полуостров был включен в состав России в 2014 году в результате референдума, на котором большая часть жителей поддержала присоединение. 
 

Видео: Youtube/RussiaUN

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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