Предприятиям ОПК спишут около 375 млрд рублей долгов

Данная мера, пояснил Борисов, является очень серьезной.

Российским оборонным предприятиям спишут около 375 млрд рублей долгов. Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что такую же сумму реструктуризируют под 3% годовых на 15 лет.

Данная мера, пояснил Борисов, является очень серьезной. Она позволит освободить ОПК от платежей и высвободить средства для развития отрасли. Общая сумма долгов оборонно-промышленного комплекса составляет 2,3 трлн рублей.

Долги ОПК начали копиться с начала 20-х годов, когда процент по выплатам доходил до 23%.

Видео: Минобороны РФ