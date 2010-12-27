Предприниматель задолжал "дочке" Газпрома 173 тысячи за задержку цистерн

Челябинский предприниматель заплатит петербургскому АО «Газпром Газэнергосеть» 173 тысячи рублей за нарушение сроков возврата порожних цистерн. Такое решение накануне вынес Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

В 2012 году петербургское АО «Газпром Газэнергосеть» и ИП Кириллов О. из Челябинска заключили договор, согласно которому нефтегазовая компания обязана была поставлять технический пропан. Предприниматель, в свою очередь, обязался принимать товар. Согласно условиям договора, железнодорожные цистерны для перевозки пропана не должны были находится на станции более двух суток с момента передачи станции цистерн для отправки в пустом виде. При несоблюдении этих сроков поставщик мог назначить штраф в размере 1,5 тысячи рублей за каждую цистерну.

В апреле-мае 2014 года предприниматель решил пренебречь указанными сроками и "накопил" штраф в размере 173 тысячи рублей. Нефтегазовая компания решила напомнить владельцу ИП о долге и направила соответствующее уведомление. Но предприниматель проигнорировал требование организации. Это послужило АО"Газпром газэнергосеть" поводом для обращения в суд.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобюласти постановил взыскать с ИП Кириллова О. в пользу АО "«Газпром Газэнергосеть» 173.600 руб. штрафа, а также 6.208 руб., расходов по уплате государственной пошлины.



Фото: ВКонтакте/ОАО "Газпром нефть"