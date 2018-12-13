Предпенсионеров Ленобласти обучают новым профессиям

В регионе началась реализация программы обучения людей, которым осталось несколько лет до выхода на пенсию. Так, в Гатчине участники программы повышают квалификацию по направлению IT-технологии и безопасность жизнедеятельности с учетом требований современной производственной среды.

Первая группа ленинградцев серебряного возраста приступила к освоению новых профессий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

В регионе началась реализация программы обучения людей, которым осталось несколько лет до выхода на пенсию. Так, в Гатчине участники программы повышают квалификацию по направлению IT-технологии и безопасность жизнедеятельности с учетом требований современной производственной среды. В Бокситогорске они пройдут курс повышения квалификации по рабочим профессиям: маляр, электрогазосварщик, стропальщик. Во Всеволожске старшее поколение изучает основы бухгалтерского учета.

Курс в среднем рассчитан на три месяца. Будут использованы как традиционные методы обучения с отрывом и без отрыва от работы, так и дистанционное обучение. Для незанятых граждан предпенсионного возраста во время учебы будет выплачиваться стипендия равная минимальному размеру оплаты труда, установленному в регионе.

В списке возможностей для обучения — более 50 направлений: водитель погрузчика, маляр, делопроизводитель, специалист по охране труда, слесарь механосборочных работ, электрогазосварщик и другие.

Напомним, в 2019 году жители области, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию, смогут получить дополнительное образование и пройти профессиональную переподготовку по ряду востребованных в регионе специальностей. Региональный проект и программа профессионального обучения граждан предпенсионного возраста разработаны в рамках реализации майского Указа Президента России и федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти