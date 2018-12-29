Празднование 75-летия освобождения Ленинграда от блокады посетили гости из 19 стран

Кроме того, в мероприятии участвовали 120 блокадников из 42 регионов России.

Во вторник, 29 января, стало известно, что в праздновании 75-летия освобождения Ленинграда от фашисткой блокады посетили гости из 19 стран. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Кроме того, в мероприятии участвовали 120 блокадников из 42 регионов России.

Так, ветераны, которые проживают за рубежом вместе с петербуржцами возложили венки на Пискарёвском мемориальном кладбище, а затем посетили военный парад на на Дворцовой площади и посмотрели в БКЗ "Октябрьский" концерт, который посвящён годовщине освобождения Ленинграда. Также для гостей города на Неве была организована экскурсия по Петербургу и походы в исторический парк "Россия – моя история" и музей "Ленрезерв".

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Фото:пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга