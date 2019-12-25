Праздник клена в Ботаническом саду

Фестиваль идеально подойдет для отдыха с семьей.

Праздник клена ― традиционный семейный праздник в Ботаническом саду. Программа мероприятия будет интересна детям.

Петербуржцы и гости города могут посетить оранжереи в режиме прогулки и выставку "Не кактусы", принять участие в квесте по оранжереям для детей и образовательном квесте по Парку-дендрарию, попробовать себя в качестве дизайнера одежды из осенних листьев. "Сладкой" частью праздника станет демонстрация производства кленового сиропа.

Также перед посетителями выступит Клоун-мим-театр "Мимигранты" с интерактивным представлением "Осенний Хор или ОХ"! И как же без "Кленового парада" ― праздничного шествия по дорожкам и аллеям Ботанического сада.

Место: ул. Профессора Попова, 2П