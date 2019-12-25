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Праздник клена в Ботаническом саду
Сегодня, 10:00
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Праздник клена в Ботаническом саду

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Фестиваль идеально подойдет для отдыха с семьей.

Праздник клена ― традиционный семейный праздник в Ботаническом саду. Программа мероприятия будет интересна детям.

Петербуржцы и гости города могут посетить оранжереи в режиме прогулки и выставку "Не кактусы", принять участие в квесте по оранжереям для детей и образовательном квесте по Парку-дендрарию, попробовать себя в качестве дизайнера одежды из осенних листьев. "Сладкой" частью праздника станет демонстрация производства кленового сиропа. 

Также перед посетителями выступит Клоун-мим-театр "Мимигранты" с интерактивным представлением "Осенний Хор или ОХ"! И как же без "Кленового парада" ― праздничного шествия по дорожкам и аллеям Ботанического сада.

Место: ул. Профессора Попова, 2П

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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