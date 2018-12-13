Праздник "День Эрмитажного кота"

Каждый год в мае Государственный Эрмитаж отмечает день особенного музейного работника: в честь котиков проводят выставки, игры и прочие торжества.

Котики Эрмитажа являются одними из самых важных сотрудников музея. В Зимнем коты появились в XVIII веке, тогда из Голландии сам Петр I привез Ваську из Голландии. На сегодняшний день в Эрмитаже числятся 50 котов и кошек. У каждого пушистого есть своя миска, корзина для сна и лоток. У каждого есть сертификаты о прививках, паспорта и звание – квалифицированный специалист по очистке музейного подвала от крыс. Программа праздника целиком опубликована в группе Эрмитажа.

Место: Эрмитаж (Главный музейный комплекс), пл. Дворцовая, д. 2

Цена: по входному билету: от 300 , дети — бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: День Эрмитажного кота/ ВК