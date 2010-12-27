Праздник "Алые паруса – 2019"

Тысячи школьников проводят корабль своего детства под залпы фейерверков.

Петербург — единственный город в России, где выпускной школьников превращается в общегородской праздник. "Алые паруса" — единственный в мире праздник, где грандиозное шоу света и музыки разворачиваются на суше и в воде. Впервые праздник прошёл ещё в 1968 году. Однако, в 1980 праздник перестал проводиться и был возрожден только в 2005 году.

Сначала на Дворцовой площади пройдет концерт с участием звёзд эстрады, который вживую увидят только выпускники и их родители. В 00:40 шоу начнётся в акватории Невы. Кульминацией станет выход на воду брига с алыми парусами. С 01:10 до 4:00 — продолжение концертной программы.



Цена: основная площадка – по пригласительным билетам, просмотр с набережных – бесплатно

Возрастное ограничени: 16+

Фото: соцсети