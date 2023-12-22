Мужчина взял кредиты и отдал личные сбережения.

Правоохранители разыскивают телефонных мошенников, оставивших советника гендиректора компании почти без 11 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший обратился к стражам порядка накануне, 8 февраля. Выяснилось, что аферисты обманули 68-летнего советника гендиректора коммерческой организации.

Мужчина рассказал, что мошенники убедили его перевести средства на "безопасный счет". Так деловой мужчина лишился 11 млн рублей, среди которых были не только личные сбережения, но и взятые им кредитные средства.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские разыскивают злоумышленников.

Ранее на Piter.tv: петербуржец взял кредиты, продал Toyota Hilux и перевел 2,3 млн рублей мошенникам.

Фото: Piter.tv