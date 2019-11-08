Правительство утвердило размеры пособий по безработице на 2020 год

Правителество РФ во главе Дмитрием Медведевым утвердило постановление о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отметим, что утвержденные суммы никак не отличаются от пособий 2019 года. С 1 января следующего года минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей, а максимальная - 8000 рублей.
Для лиц предпенсионного возраста размер минимальной выплаты также составит 1500 рублей, а максимальной - 11280 рублей.
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