Правительство упростило порядок получения услуг и средств реабилитации для инвалидов

Правительство России упростило порядок получения услуг и средств реабилитации для инвалидов. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Сейчас в дистанционной форме можно отправить только заявление. После этого все равно требуется лично принести в органы соцзащиты оригиналы документов, подтверждающих право на получение той или иной услуги. Новый сервис портала упростит этот процесс.
пресс-служба кабмина РФ
Чиновники объяснили, что нововведения дадут гражданам возможность отправлять необходимый пакет документов в виде сканов. При запросе компенсации расходов денежные средства будут автоматически начисляться на указанный в заявлении банковский счет. Нуждающиеся смогут приобрести таким методом слуховые аппараты, кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы, ортезы, заказать услуги сурдоперевода или тифлосурдоперевода. Также будут компенсироваться расходы на поддержку собаки-поводыря и ветеринарное обслуживание животного.
Мишустин: новый проект бюджета предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки граждан.
Фото: Правительство России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.