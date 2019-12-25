Правительство упростило порядок получения услуг и средств реабилитации для инвалидов

Указ подписан Михаилом Мишустиным.

Правительство России упростило порядок получения услуг и средств реабилитации для инвалидов. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Сейчас в дистанционной форме можно отправить только заявление. После этого все равно требуется лично принести в органы соцзащиты оригиналы документов, подтверждающих право на получение той или иной услуги. Новый сервис портала упростит этот процесс. пресс-служба кабмина РФ

Чиновники объяснили, что нововведения дадут гражданам возможность отправлять необходимый пакет документов в виде сканов. При запросе компенсации расходов денежные средства будут автоматически начисляться на указанный в заявлении банковский счет. Нуждающиеся смогут приобрести таким методом слуховые аппараты, кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы, ортезы, заказать услуги сурдоперевода или тифлосурдоперевода. Также будут компенсироваться расходы на поддержку собаки-поводыря и ветеринарное обслуживание животного.

Мишустин: новый проект бюджета предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки граждан.

Фото: Правительство России