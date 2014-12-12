Мишустин: новый проект бюджета предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки граждан

Глава кабмина РФ рассказал о новом проекте федерального бюджета на следующие три года.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что новый проект государственного бюджета на период с 2022 по 2024 года предусматривает дальнейший поэтапный рост социальной поддержки населения. Заявление чиновник сделал на заседании кабинета министров. Уже 30 сентября документ будет направлен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Проект практически готов, сейчас вносятся последние штрихи. Он предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки наших граждан, в том числе в рамках реализации послания президента Федеральному собранию. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам руководителя кабмина, впервые Россия направляет в адрес регионов свыше 10 млрд рублей. Это произойдет в рамках нового механизма зернового демпфера. Также представители рыбопромышленной отрасли смогут получить налоговые льготы за развитие производства и по переработке. Ведомства пересмотрят сборы по вылову водных биологических ресурсов, особенно тех видов, которые предусмотрены на экспорт.

Мишустин оценил результаты исполнения бюджета за первое полугодие.

Фото и видео: Правительство России