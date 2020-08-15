Правительство решило увеличить объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Оно было размещено на Официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, Минфину поручено внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий год.

Напомним, о необходимости увеличения резервного фонда правительства в 2020 году за счет бюджетных ассигнований, не востребованных по иным направлениям, Михаил Мишустин говорил еще в апреле. Сюда вошли ассигнования для Минсельхоза, Росрыболовства, Росавтодора, Минздрава, Росводресурсов, Минпросвещения, Минэкономразвития.

Напомним, Резервный фонд правительства существует для финансирования непредвиденных расходов федерального значения, не предусмотренных бюджетом. Объем фонда регламентируется законом о бюджете, но при его нехватке премьер-министр может его расширить посредством соответствующего постановления. Деньги выделяются строго на цели, предусмотренные законодательством.

Видео: kremlin.ru