Чиновники снизят стоимость билетов на перелет.

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока. Новая авиакомпания с госучастием будет специализироваться на перелетах из ДВ в европейскую часть РФ. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на обращение заместителя главы ведомства по транспорту Александра Юрчика. Письмо направлено в адрес представителя комитета по экономической политике Совета Федерации Ивана Абрамова.

В проекте задействованы Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация. Они сотрудничают в данном вопросе с ВТБ, Сбербанком и госкорпорацией "Ростех". Такой вариант развития отрасли прорабатывается в связи с поручением Дмитрия Медведева.

Чиновники обратили внимание на проблему авиасообщения и транспортной доступности в регионе. Уход перевозчиков "Трансаэро" и "ВИМ-Авиа" с рынка привел к значительному подорожанию билетов. Правительство намерено реализовывать перелеты туда-обратно по доступной стоимости.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России могут создать единый бренд для гражданского самолетостроения.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

