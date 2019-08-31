Регионам на здравоохранение выделят более 400 миллионов

В начале года в России стартовал национальный проект "Здравоохранение".

В 2019 году на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах выделят более 400 миллионов рублей. Об этом сообщают "РИА Новости".

Деньги будут выделены Министерству здравоохранения из средств резервного фонда кабинета министров. Средства выделят для республики Хакасия, Красноярского края, Кемеровской и Самарской областей. В общей сложности регионы получат 421 миллиона 498 тысяч рублей.

В начале года в России стартовал национальный проект "Здравоохранение". Одной из его главных целей является повышение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Всего на его реализацию планируется потратить около 1,36 трлн руб.

Видео: YouTube/UCLA Health