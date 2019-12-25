Доступ в Россию иностранным экосистемам хотят ограничить

А вот российским экосистемам хотят дать различные послабления.

Правительство РФ хочет ограничить доступ в Россию иностранным экосистемам. Иностранных игроков предполагается допускать на российский рынок при условии, что в них будут присутствовать российские поставщики и услуги. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на концепцию правительства п регулированию деятельности цифровых платформ.

Российским экосистемам, напротив, хотят дать различные послабления. Это касается и налогового стимулирования. При этом отмечается, что запрета иностранных платформ/экосистем в России не будет. По информации издания, доступ ограничить хотят для создания взаимовыгодных условий, которые бы не ущемляли в правах российские компании.

В концепции говорится, что национальные платформы не позволяют иностранным экосистемам накапливать информацию экономическую, демографическую и социологическую. В связи с этим данная концепция соответствует интересам государства в сфере безопасности.

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