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Правительство начало подготовку к переходу на зеленую энергетику
Сегодня, 11:04
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Правительство начало подготовку к переходу на зеленую энергетику

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Решение принималось в июне на фоне планов Китая по борьбе с изменением климата.

Правительство России создаст рабочие группы для изучения вариантов адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Речь идет о снижении спроса на традиционные виды топлива на фоне развития альтернативной энергетики. Об этом пишет РБК.

Курировать группы будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. По информации источника издания, рабочие группы должны будут определить риски и возможности перехода на зеленую энергетику для экономики России.

Важно обеспечить сбор достоверных данных, координацию ведомств, организаций и экспертов, — отметил источник издания.

Данное решение правительство приняло в июне на фоне планов Китая по борьбе с изменением климата и инициатив ЕС по защите своего рынка от загрязняющих окружающую среду товаров.

Фото: pixabay

Теги: переход на зеленую энергетику
Категории: Новости России, Лента новостей,

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