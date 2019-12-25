Правительство начало подготовку к переходу на зеленую энергетику

Решение принималось в июне на фоне планов Китая по борьбе с изменением климата.

Правительство России создаст рабочие группы для изучения вариантов адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Речь идет о снижении спроса на традиционные виды топлива на фоне развития альтернативной энергетики. Об этом пишет РБК.

Курировать группы будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. По информации источника издания, рабочие группы должны будут определить риски и возможности перехода на зеленую энергетику для экономики России.

Важно обеспечить сбор достоверных данных, координацию ведомств, организаций и экспертов, — отметил источник издания.

Данное решение правительство приняло в июне на фоне планов Китая по борьбе с изменением климата и инициатив ЕС по защите своего рынка от загрязняющих окружающую среду товаров.

Фото: pixabay