Правительство Ленобласти рекомендовало Всеволожскому и Ломоносовскому районам усилить работу по пресечению незаконного оборота отходов

Соответствующие рекомендации прозвучали 17 июля на совещании по вопросам пресечения деятельности мест несанкционированного размещения отходов во Всеволожском и Ломоносовском районах.

Администрация Ленинградской области рекомендовала властям Всеволожского и Ломоносовского районов усилить работу по пресечению незаконного оборота отходов и создания несанкционированных свалок.

В частности, необходимо вести постоянный мониторинг ситуации на объектах незаконного обращения с отходами, перекрыть несанкционированные съезды на земли муниципалитетов, обеспечить установку "фотоловушек" и разработать проекты рекультивации нарушенных земель.



Соответствующие рекомендации прозвучали 17 июля на совещании по вопросам пресечения деятельности мест несанкционированного размещения отходов во Всеволожском и Ломоносовском районах. Встреча прошла при участии заместителя председателя Правительства Ленинградской области Валерия Пикалёва.

По словам Валерия Пикалёва, для повышения эффективности процесса пресечения и ликвидации несанкционированных свалок органы местного самоуправления должны занять более активную позицию и оперативно передавать всю имеющуюся информацию по таким объектам в Комитет госэконадзора. "Инициатива должна исходить от глав администраций муниципальных образований", – подчеркнул он.

В рамках совещания председатель Комитета госэконадзора Ленинградской области Михаил Козьминых выступил с докладом о результатах работы Комитета за минувшие 1,5 месяца: о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях в отношении ранее выявленных объектов несанкционированного размещения отходов, а также о вновь обнаруженных.

Напомним, первая встреча по Всеволожскому району состоялась 21 мая 2019 года. В результате работы, организованной после её проведения, на территории Всеволожского района пресечена деятельность семи крупных свалок строительных отходов. В рамках нынешней встречи активно обсуждался вопрос об очистке захламленных территорий от незаконно размещённых на них отходов.

Органам местного самоуправления также предложено сформировать реестр мест накопления отходов и направить его для согласования в Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Ленинградский межрайонный природоохранный прокурор В.И. Мутьев указал представителям органом МСУ на необходимость организации в кратчайшие сроки муниципального земельного контроля.

Решено также, что Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области и органы местного самоуправления Всеволожского и Ломоносовского районов при участии правоохранительных органов повысят интенсивность взаимодействия в борьбе против незаконных свалок отходов.

Заместитель начальника полиции (по Ленинградской области) ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Ильин предложил проводить совместную работу по пресечению несанкционированного обращения с отходами в рамках рабочей группы, созданной при губернаторе Ленинградской области.

Источник: пресс-служба ЛО