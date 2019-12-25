Правительство Ленобласти поздравило жителей региона с Днем знаний

В регионе активно развивается система образования: открываются новые школы и детские сады.

В школах Ленинградской области 1 сентября начался новый учебный год. Правительство региона поздравило педагогов, детей и их родителей с Днем знаний.

Мы с гордостью и надеждой смотрим на современных школьников, которые из года в год радуют своими достижениями. правительство Ленобласти

В регионе активно развивается система образования: открываются новые школы и детские сады, проводится ремонт образовательных учреждений, внедряются инновационные технологии.

Правительство Ленобласти пожелало педагогам и родителям здоровья и благополучия, а школьникам – прекрасного настроения и интереса к знаниям.

Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников и студентов с новым учебным годом.

Фото: Piter.tv