Правительство Ленобласти добивается консервации брошенных шахт в Сланцах

Принято решение направить в Правительство РФ, в Минэнерго и МЧС России материалы заседания комиссии и обращение с просьбой провести необходимые работы по консервации шахт в черте города Сланцы.

Три закрытые шахты в Сланцах, на которых не проведены работы по консервации и рекультивации, представляют угрозу безопасности жителей Сланцевского района и города Сланцы: такой вывод содержится в протоколе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям при Правительстве Ленинградской области, состоявшегося под председательством главы региона Александра Дрозденко в Сланцах.

Принято решение направить в Правительство РФ, в Минэнерго и МЧС России материалы заседания комиссии и обращение с просьбой провести необходимые работы по консервации шахт в черте города Сланцы.

"В соответствии с российским законодательством, и земельный участок, и все недвижимое имущество попавшего под банкротство АО "Ленинградсланец", в том числе руинированное, должно сегодня находиться под управлением Российской Федерации. Росимущество в этом вопросе согласно с нами, ― пояснил позицию региона губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Сланцы. ― Мы настаиваем на том, чтобы отраслевое Министерство энергетики РФ приняло на баланс участок и руинированные постройки шахты, и за счет средств федерального бюджета провело здесь работы по рекультивации".

Источник: пресс-служба ЛО