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Правительство Ленобласти высадит в лесах 30 млн. сеянцев хвойных деревьев
Сегодня, 13:22
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KaterinaKono13

Правительство Ленобласти высадит в лесах 30 млн. сеянцев хвойных деревьев

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Ленобласть считается одним из передовых краев нашей страны во восстановлению леса.

Правительство 47 региона подготавливает для лесной зоны региона порядка 30 млн. сеянцев хвойных пород деревьев. Об этом сообщает пресс-служба региона.

На данный период их разводят в 8 розариях региона. Посадят их уже в нынешнем, 2019 году.

В 2018 году специалисты обследовали леса на территории порядка 13 000 га. Проведены оздоровительные санитарные рубки аварийных деревьев, уборка неликвидной древесины и т. п. Общий объем — 600 тыс. м куб., что составляет 6% расчетной лесосеки.

Напомним, Ленобласть считается одним из передовых краев нашей страны во восстановлению леса. Для того, чтобы сберечь леса осуществляют постоянные осмотры деревьев.

Источник: пресс-служба региона 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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