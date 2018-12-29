Правительство Ленобласти высадит в лесах 30 млн. сеянцев хвойных деревьев

Ленобласть считается одним из передовых краев нашей страны во восстановлению леса.

Правительство 47 региона подготавливает для лесной зоны региона порядка 30 млн. сеянцев хвойных пород деревьев. Об этом сообщает пресс-служба региона.

На данный период их разводят в 8 розариях региона. Посадят их уже в нынешнем, 2019 году.

В 2018 году специалисты обследовали леса на территории порядка 13 000 га. Проведены оздоровительные санитарные рубки аварийных деревьев, уборка неликвидной древесины и т. п. Общий объем — 600 тыс. м куб., что составляет 6% расчетной лесосеки.

Напомним, Ленобласть считается одним из передовых краев нашей страны во восстановлению леса. Для того, чтобы сберечь леса осуществляют постоянные осмотры деревьев.

Источник: пресс-служба региона