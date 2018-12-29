Правительство Ленобласти выделит полмиллиарда рублей на реализацию проектов жителей региона

В 2018 году в Ленинградской области было реализовано 853 проекта в 167 поселениях, которые предложили жители.

Правительство 47 региона направит 500 миллионов рублей на финансирование 252 проектов в 191 муниципальном образовании. Об этом сообщает информационное агентство "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации ЛО.

В первом квартале 2019 года планируется провести конкурсную кампанию по отбору проектов. Чаще всего они посвящены ремонту дорог, оборудованию детских игровых и спортивных площадок, объектов пожарной безопасности, водоотведения и водоснабжения, уличного освещения, газоснабжения, благоустройства парков, скверов и придомовых территорий.

Инициаторами проектов станут сами жители Ленобласти.

В 2018 году в Ленинградской области было реализовано 853 проекта в 167 поселениях, которые предложили жители. Сумма выделенных из областного бюджета субсидий составила 203,8 миллионов рублей.

Источник: информационное агентство "Невские Новости"