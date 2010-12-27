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Правительство Ленобласти поможит селянам улучшить жилищные условия
Вчера, 23:20
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KaterinaKono13

Правительство Ленобласти поможит селянам улучшить жилищные условия

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Большую часть выплат получат жители Приозерского (48 человек), Волосовского (20) и Всеволожского (15) районов.

 В 2019 году 104 ленинградцам, проживающим в сельской местности, выделены средства на строительство или покупку жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В том числе, социальные выплаты получили 67 молодых специалистов. Всего в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий" на улучшение жилищных условий из областного и федерального бюджетов направлено 297,2 млн рублей. Перечисленные на банковские счета граждан денежные средства можно будет реализовать в течение года с даты получения. 

Большую часть выплат получат жители Приозерского (48 человек), Волосовского (20) и Всеволожского (15) районов.

Источник: пресс-служба администрации региона

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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