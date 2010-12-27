Правительство Ленобласти поможит селянам улучшить жилищные условия

Большую часть выплат получат жители Приозерского (48 человек), Волосовского (20) и Всеволожского (15) районов.

В 2019 году 104 ленинградцам, проживающим в сельской местности, выделены средства на строительство или покупку жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В том числе, социальные выплаты получили 67 молодых специалистов. Всего в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий" на улучшение жилищных условий из областного и федерального бюджетов направлено 297,2 млн рублей. Перечисленные на банковские счета граждан денежные средства можно будет реализовать в течение года с даты получения.

Большую часть выплат получат жители Приозерского (48 человек), Волосовского (20) и Всеволожского (15) районов.

Источник: пресс-служба администрации региона