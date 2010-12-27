Правительство Ленобласти поможет родителям содержать детей в частных детсадах

Отметим, что в частных дошкольных заведениях оплата за малыша в месяц - двадцать три тысячи рублей.

Правительство 47 региона примет решение ввести вспомогательные способы для осуществления более доступного для каждой семьи дошкольного образования. Так, с первого января текущего года в области увеличат в два раза возмещение за содержание малышей в частных детских садиках. Об этом сообщает сетевое издание "Moika78".

Теперь выплата составит 18 тысяч рублей в месяц. С учетом увеличенного размера компенсации родительская плата за частные детские сады составит около пяти тысяч рублей. Благодаря такой мере надеются повысить привлекательность таких детсадов для родителей и для предпринимателей. Однако субсидия будет предоставляться только тем частным детским садам, которые имеют лицензию на реализацию программ дошкольного образования.

В настоящее время высшая установленная оплата родителей в муниципальных садах приравнивается к 2,7 тысячам рублей в месяц. Отметим, что в частных дошкольных заведениях оплата за малыша в месяц - двадцать три тысячи рублей.

Источник: сетевое издание "Moika78"