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Правительство Ленобласти поможет родителям содержать детей в частных детсадах
Сегодня, 10:43
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KaterinaKono13

Правительство Ленобласти поможет родителям содержать детей в частных детсадах

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Отметим, что в частных дошкольных заведениях оплата за малыша в месяц - двадцать три тысячи рублей. 

Правительство 47 региона примет решение ввести вспомогательные способы для осуществления более доступного для каждой семьи дошкольного образования. Так, с первого января текущего года в области увеличат в два раза возмещение за содержание малышей в частных детских садиках. Об этом сообщает сетевое издание "Moika78".

Теперь выплата составит 18 тысяч рублей в месяц. С учетом увеличенного размера компенсации родительская плата за частные детские сады составит около пяти тысяч рублей. Благодаря такой мере надеются повысить привлекательность таких детсадов для родителей и для предпринимателей. Однако субсидия будет предоставляться только тем частным детским садам, которые имеют лицензию на реализацию программ дошкольного образования.

В настоящее время высшая установленная оплата родителей в муниципальных садах приравнивается к 2,7 тысячам рублей в месяц. Отметим, что в частных дошкольных заведениях оплата за малыша в месяц - двадцать три тысячи рублей. 

Источник: сетевое издание "Moika78"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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