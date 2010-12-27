Правительство Ленобласти поддержит трудных подростков

В предстоящую пятницу, 15 февраля, на территории 47 региона пройдет ежегодная акция "Подросток", направленная на разрешение сложных и конфликтных ситуаций, в которые попали юные жители области. Акция носит профилактический характер, отметили в пресс-службе губернатора и правительства ЛО.
Чтобы поучаствовать в акции и также помочь подросткам справиться со сложившимися в их жизни трудностями, нужно обратиться в одно из отделений комиссии по делам несовершеннолетних, а также защите их прав, которое находится в вашем городе.
Сотрудники организации выдадут все необходимые предписания и объяснят в чем конкретно будет заключаться ваша задача.
Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО
Оставить комментарий