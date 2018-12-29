Правительство Ленобласти инвестирует 90 млн рублей в строительство спортивных объектов в 2019 году

С помощью грантов будет реализовано 4 проекта местных инициатив жителей.

Правительство 47 региона выделит в 2019 году около 92 млн рублей на строительство спортивных объектов в регионе. Об этом сообщает сетевое издание "Агентство Бизнес Новостей".

В пресс-службе уточнили, что мини-стадионы с беговыми дорожками и тренажерами, а также площадками для игры в футбол, волейбол и баскетбол появятся в деревне Истинка и поселке Сусанино, поселках Коробицино и Мшинская. Строительство комплекса с бассейном завершается в поселке Плодовое.

Помимо прочего, с помощью грантов будет реализовано 4 проекта местных инициатив жителей.

Так, планируется строительство хоккейных катков в деревнях Кипень и Почап, а также спортивных площадок с тренажерами в селе Паша и поселке Восковицы.

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Источник: сетевое издание "Агентство Бизнес Новостей"