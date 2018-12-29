  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
В ночном ДТП на трассе "Зуево – Новая Ладога" пострадали четыре человека
Сегодня, 14:17
154
KaterinaKono13

В ночном ДТП на трассе "Зуево – Новая Ладога" пострадали четыре человека

0 0

Виновник ДТП отказался от прохождения освидетельствования на наличие в организме алкоголя.

В ночь с субботы на воскресенье на 121 километре автодороги "Зуево – Новая Ладога" случилось ДТП с участием двух машин. Об этом сообщает информационное агентство "Невские Новости". 

Водитель Kia Rio 38 лет не справился с управлением, выехал на встречку и влетел в ВАЗ 2107. За рулем отечественного авто находится 23-летний водитель. В результате ДТП пострадали четыре человека – водитель и трое пассажиров ВАЗа. В состоянии средней тяжести они госпитализированы в больницу. 

Как сообщают правоохранительные органы, виновник ДТП отказался от прохождения освидетельствования на наличие в организме алкоголя.

Ранее в Piter.TV: В выходные трассы Ленобласти очищали от снега около 600 снегоуборочных машин

Источник: информационное агентство "Невские Новости"

Фото: группа ВКонтакте "Дорожный инспектор. Петербург"

Теги: выборг, дтп ленобласть, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

Оставить комментарий