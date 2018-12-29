В ночном ДТП на трассе "Зуево – Новая Ладога" пострадали четыре человека

Виновник ДТП отказался от прохождения освидетельствования на наличие в организме алкоголя.

В ночь с субботы на воскресенье на 121 километре автодороги "Зуево – Новая Ладога" случилось ДТП с участием двух машин. Об этом сообщает информационное агентство "Невские Новости".

Водитель Kia Rio 38 лет не справился с управлением, выехал на встречку и влетел в ВАЗ 2107. За рулем отечественного авто находится 23-летний водитель. В результате ДТП пострадали четыре человека – водитель и трое пассажиров ВАЗа. В состоянии средней тяжести они госпитализированы в больницу.

Как сообщают правоохранительные органы, виновник ДТП отказался от прохождения освидетельствования на наличие в организме алкоголя.

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Источник: информационное агентство "Невские Новости"

Фото: группа ВКонтакте "Дорожный инспектор. Петербург"