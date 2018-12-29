В выходные трассы Ленобласти очищали от снега около 600 снегоуборочных машин

В настоящее время дорожные службы также работают в усиленном режиме, так как синоптики прогнозируют возобновление сильных снегопадов на текущей неделе.

В минувшие выходные дни, 12-13 января, региональные дороги 47 региона убирали от снега около 600 снегоуборочных машин. Об этом сообщает информационный портал "ДорИнфо".

От снега и наледи на выходных было очищено 15 тыс. км покрытия и почти 8 тыс. км обочин. Для этого районные дорожные ремонтно-строительные и эксплуатационные управления (ДРСУ и ДРЭУ) использовали 150 тонн чистой соли и 3,5 тыс. кубометров песко-соляной смеси.

В настоящее время дорожные службы также работают в усиленном режиме, так как синоптики прогнозируют возобновление сильных снегопадов на текущей неделе.

Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти продлил усиленный режим работы служб на неделю: с 14 по 20 января. По предварительному прогнозу погоды 16 и 17 января в регионе снова ожидаются снегопады, которые в большей степени затронут Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы.

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Источник: информационный портал "ДорИнфо"

Фото: Дорожный комитет Ленобласти