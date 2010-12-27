Практика и отчет: советы, как правильно к ним относиться

Практика – обязательный этап обучения в высших учебных заведениях. Как правило, практика проходится в тех учреждениях, которые так или иначе связаны с вашей будущей специальностью. Цель подобного мероприятия – научить вас делать что-то буквально "на практике", а также дать представление о специальности, не из учебников, а так, чтобы вы увидели все своими глазами.

К сожалению, многие студенты подходят к тренировкам в реальных условиях спустя рукава. Более того, некоторые из особенно предприимчивых школяров вообще не ходят на практику, отсиживаясь дома. Еще бы, ведь часто практические посещения выпадают на каникулы – и кто бы хотел тратить несколько недель своей жизни на бесплатный или скудно оплачиваемый труд.

Мы рекомендуем посещать практику, даже если очень не хочется, Во-первых – это опыт. Во-вторых, реальное понимание того, с чем вы в профессиональном плане связали свою жизнь. В-третьих, после практики вам в любом случае нужно будет писать отчет.

Как писать отчет?

Все зависит от специальности и типа практики – производственной, ознакомительной или преддипломной. И практика, и отчеты по ней могут отличаться в зависимости от этих критериев.

Даже если вы решили заказать отчет по практике, лучше хотя бы на пальцах понимать, как он пишется, и что в нем должно быть отображено. Еще лучше – не полениться взять на кафедре методические указания по написанию отчета.

С чего начать?

Для начала соберите пакет необходимых документов, которые лягут в основу вашего бумажного труда. Это устав предприятия, где вы фактически или теоретически проходили практику. Сюда же относятся табельное расписание, инструкции, договоры, документы из архива и статистические данные.

Кроме выписок из документов в отчете важно изложить свои мысли, что-то проанализировать и дать преподавателям понять, что вы вынесли определенные уроки за отведенные на практику несколько недель.

Важна в этом плане и пояснительная записка – документ, в котором вы пишите, что вы делали все это время. Со стороны предприятия, где вы были, пишется характеристика о вашей работе. Также вам понадобятся план и дневник практики.

Наконец, помните, что в некоторых ВУЗах нужно не только подготовить отчет, но и защищать его. Поэтому в любом случае рекомендуем, как минимум, ознакомиться с ним, чтобы на защите иметь представление о том, что вы якобы делали, и какие задачи выполняли.