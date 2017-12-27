Петербуржца, спрятавшего два трупа в диван, на всю жизнь отправили в тюрьму

Двое мужчин ночью прокрались в квартиру, убили спящих супругов и вынесли все ценности. Убитых нашли в диване.

24 января житель Петербурга, ранее признанный виновным судом присяжных в зверском убийстве супружеской пары, тела которых он спрятал в диване, получил пожизненный приговор. Об оглашении приговора сообщили в пресс-службе судов города.

На основании решения коллегии присяжных, суд назначил Александру Новикову, организатору преступления, наказание в виде пожизненного заключение, а его помощнику Александру Виноградову – 11 лет заключения в колонии строгого режима. Также их обязали выплатить по гражданскому иску 7 млн рублей.

Напомним, 2 августа 2016 года Новиков пробрался в квартиру своей бывшей возлюбленной вместе с Виноградовым, открыв дверь своим ключом. Первый нанес два ножевых ранения 29-летнему спящему мужчине, затем выстрелив в него. Девушке убийца нанес не менее 65 ножевых ранений по всему телу. Преступники скрылись из квартиры с вещами убитых на суму не менее1,5 млн.

Новикова назвали "чистоплотным" убийцей за то, что на следующий день он пришел на место преступления с чистящими средствами и мусорными пакетами. Он убрался в комнате, а трупы свернул в полиэтилен и сложил в диван.

Убитых нашла мать хозяина квартиры. Подозреваемых задержали через 4 дня. Также ранее Piter.tv писал о том, что в петербургской квартире нашли сгнившее тело в диване