Пожилой петербуржец изрезал ножом сожительницу

Женщину госпитализировали с ранениями в области груди и левой руки.

В пятницу, 20 сентября, сотрудники Росгвардии задержали 67-летнего петербуржца, который изрезал сожительницу. Об этом сообщают в пресс-службе УВО по Петербургу.

Инцидент произошел в минувший четверг, 19 сентября, в квартире на Шлиссельбургском проспекте. По данным ведомства, между сожителями произошел конфликт. Пенсионер взял нож и нанес женщине удары в область груди и левой руки. Женщину госпитализировали с ранениями.

Пенсионера доставили в отдел полиции.

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