Пожилой мужчина перелез через перила балкона на Новоизмайловском проспекте

В Петербурге на Новоизмайловском проспекте пожилой мужчина перелез через перила балкона жилого дома №40 на шестом этаже. Как рассказывает автор видео, петербуржцу на вид лет 80.
По словам очевидцев, вовремя подоспели пожаные, которые спустили пожилого мужчину на землю с помощью лестницы. Операция спасения запечатлена на кадрах: один пожарный подстраховывал на лестнице, а другой поднялся в квартиру и помогал затаскивать человека назад.
В результате инцидента мужчина не пострадал.
Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург