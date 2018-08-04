Пожилой мужчина перелез через перила балкона на Новоизмайловском проспекте

На Новоизмайловском проспекте в Петербурге пожилой мужчина перелез через перила балкона жилого дома и едва не упал вниз.

В Петербурге на Новоизмайловском проспекте пожилой мужчина перелез через перила балкона жилого дома №40 на шестом этаже. Как рассказывает автор видео, петербуржцу на вид лет 80.

По словам очевидцев, вовремя подоспели пожаные, которые спустили пожилого мужчину на землю с помощью лестницы. Операция спасения запечатлена на кадрах: один пожарный подстраховывал на лестнице, а другой поднялся в квартиру и помогал затаскивать человека назад.

В результате инцидента мужчина не пострадал.

Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург