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Пожилой мужчина перелез через перила балкона на Новоизмайловском проспекте

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На Новоизмайловском проспекте в Петербурге пожилой мужчина перелез через перила балкона жилого дома и едва не упал вниз.

В Петербурге на Новоизмайловском проспекте пожилой мужчина перелез через перила балкона жилого дома №40 на шестом этаже. Как рассказывает автор видео, петербуржцу на вид лет 80. 

По словам очевидцев, вовремя подоспели пожаные, которые спустили пожилого мужчину на землю с помощью лестницы. Операция спасения запечатлена на кадрах: один пожарный подстраховывал на лестнице, а другой поднялся в квартиру и помогал затаскивать человека назад. 

В результате инцидента мужчина не пострадал. 

Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб

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