Пожилая петербурженка отдала отдала мошеннице 722 000 рублей

Злоумышленница взяла деньги под предлогом "обмена".

Накануне 90-летняя петербурженка отдала злоумышленнице 722 000 рублей под предлогом обмена денег. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", 6 апреля около 13 часов в квартиру 90-летней пенсионерки на Ленинском проспекте пришла русоволосая женщина европейской внешности и маленького роста. Она представилась подругой дочери пенсионерки.Также злоумышленница добавила, что работает в Сбербанке, и внушила женщине, что в России скоро пройдет "обмен денег".

Старушка отдала женщине 300 евро, которые хранила дома, после чего сходила в офис Сбербанка неподалеку от своего дома, сняла 700 000 рублей и передала мошеннице. Перед тем как скрыться с деньгами доверчивой пенсионерки, преступница поменяла головной убор: сняла серую шляпу и одела светлый берет.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.