Пожарные водили хоровод вокруг елки на проспекте Большевиков

В соцсетях горожане отреагировали на видеозапись позитивно.

В среду, 15 декабря, в соцсетях появилась видеозапись, на которой удалось запечатлеть хоровод пожарных вокруг елки на проспекте Большевиков. В ряд стояли две пожарные спецмашины и одна спецмашина МЧС.

В комментариях большинство петербуржцев восприняли ролик позитивно и поблагодарили за поднятие настроения. На кадрах видно, что в какой-то момент хоровод разорвался и полностью обхватить дерево не удалось.

Ну что сказать: Огонь! На работу опоздал – 500 кругов вокруг ёлочки. Пускай так все новогодние праздники пройдут, а не по вызовам. Выражение - Ёлочка гори, как нельзя кстати. писали в комментариях пользователи

Некоторые предположили, что пожарные готовят какой-то видеоролик, а кто-то отметил, что таким образом спасатели решили провести свободное от вызовов время, чтобы отвлечься от работы.

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