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В Петербурге на Московском проспекте горит ресторан
Сегодня, 13:52
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arteliseev

В Петербурге на Московском проспекте горит ресторан

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Предположительно загорелись жировые отложения.

Днем 4 октября н в Петербурге произошел пожар в ресторане Чедер по адресу Московский проспект, 190. По предварительной информации горят жировые отложения в вытяжке на 1 этаже. 

МЧС получила сообщение о возгорании в 13:19 и прибыли на место через 6 минут. Происходит эвакуация посетителей. 

В группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" петербуржцы поделились фотографиями с места пожара.

Все детали происшествия уточняются.

Ранее мы сообщали, что ночью на Малой Посадской 15 пожарных тушили квартиру.

Фото: vk.com/spb_today Лилия Аникеева

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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