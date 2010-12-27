В Петербурге на Московском проспекте горит ресторан

Днем 4 октября н в Петербурге произошел пожар в ресторане Чедер по адресу Московский проспект, 190. По предварительной информации горят жировые отложения в вытяжке на 1 этаже.
МЧС получила сообщение о возгорании в 13:19 и прибыли на место через 6 минут. Происходит эвакуация посетителей.
В группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" петербуржцы поделились фотографиями с места пожара.
Все детали происшествия уточняются.
Ранее мы сообщали, что ночью на Малой Посадской 15 пожарных тушили квартиру.
Фото: vk.com/spb_today Лилия Аникеева
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