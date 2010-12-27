В Петербурге на Московском проспекте горит ресторан

Предположительно загорелись жировые отложения.

Днем 4 октября н в Петербурге произошел пожар в ресторане Чедер по адресу Московский проспект, 190. По предварительной информации горят жировые отложения в вытяжке на 1 этаже.

МЧС получила сообщение о возгорании в 13:19 и прибыли на место через 6 минут. Происходит эвакуация посетителей.

В группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" петербуржцы поделились фотографиями с места пожара.

Все детали происшествия уточняются.

Ранее мы сообщали, что ночью на Малой Посадской 15 пожарных тушили квартиру.

Фото: vk.com/spb_today Лилия Аникеева