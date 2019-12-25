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В школе на проспекте Большевиков потушили пожар
Сегодня, 13:42
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В школе на проспекте Большевиков потушили пожар

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Возгорание произошло во внешнем накопителе, который был установлен в одном из кабинетов. Огонь удалось устранить до прибытия спасателей.

Утром вторника, 18 октября, в школе №591 Невского района Северной столицы произошло возгорание. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу, пожар удалось потушить ещё до прибытия спасателей. 

Информация о пожаре в образовательном учреждении на проспекте Большевиков поступила на дежурный пульт примерно в 10:22. Его причиной стало воспламенение внешенго накопителя, который был установлен в одном из кабинетов на третьем этаже.

На место выехали 10 пожарных и 2 единицы спецтехники. Сведений о пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что в  пожаре на Фрунзе пострадали 3 человека.

Фото: Piter.TV

Теги: мчс, пожар, проспект большевиков, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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