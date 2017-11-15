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Пожар в общежитии на Дальневосточном проспекте локализован

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В среду, 15 ноября на Дальневосточном проспекте произошло возгорание в одной из комнат общежития. В результате пожара никто не пострадал.

Вечером 15 ноября на Дальневосточном проспекте произошло возгорание в одной из комнат общежития университета имени Бонч-Бруевича. Об этом пишет "Фонтанка".

Из здания вывели 30 человек. По данным МЧС, кроме спасателей, на место прибыл автобус СПб ГУП "Пассажиравтотранс", в котором расположились все эвакуированные.

Площадь возгорания составила 17 кв. метров. Около 19.25 пожар был локализован. 

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Теги: новости петербурга , новости спб , пожар , происшествия
Категории: Новости СПб

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